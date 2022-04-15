Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Alev Alev Yaktı, Sıcakları Bastırdı! “Yaktın Bizi Serenay!” İncecik Beli…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı salladı geçti. Minicik bir etek giyerek bacak şov yapan güzel oyuncu; alev alev yaktı! Sıcakları bastıran güzel oyuncaya hayranları ise “Yaktın bizi Serenay” yorumlarında bulundular! İncecik belini kanıtlayan Serenay Sarıkaya, görenlerin ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda Şahmeran dizisinde gözükecek olan Serenay Sarıkaya’nın güzelliğinin dillere destan olduğu hayranları tarafından dile getiriliyor. Gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya nefesleri kesecek bir paylaşım yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.