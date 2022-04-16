- 16 Nis 2022 - 05:47

Tavuk Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…

Geçtiğimiz haftalarda şeker ile başlayan zam haberlerinin arka arkası kesilmiyor. Özellikle et ve et ürünlerindeki artış bu kez beyaz eti vuruyor. Tavuk ürünlerine gelen son zamla birlikte tüm marketler de etiket fiyatlarını güncellemeye başlamış bulunuyor. Sizde güncel tavuk fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda şeker ile başlayan zam haberlerinin arka arkası kesilmiyor. Özellikle et ve et ürünlerindeki artış bu kez beyaz eti vuruyor. Tavuk ürünlerine gelen son zamla birlikte tüm marketler de etiket fiyatlarını güncellemeye başlamış bulunuyor. Öte yandan A101, BİM ve ŞOK marketlerinin tavuk fiyatları piyasaya oranla hala çok daha uyguna etiket alıyor. Peki, tavuk fiyatlarına zam mı geldi? Beyaz et fiyatları değişti mi? Bim, A101 ve ŞOK tavuk fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel tavuk göğsü, piliç pirzola, tavuk bütün poşetli, tavuk kanat kg fiyatları…

16 Nis 2022 - 05:47 - Yaşam

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Damacana Su Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Damacana Su Fiyatları Değişti Mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Damacana Su Fiyatları Ne Oldu?
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Okkalı İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
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A101 Market Okkalı İndirime Gitti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!” mask
A101 Market Okkalı İndirime Gitti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!”
Migros Market Yağ Fiyatlarına Okkalı İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Yağ Fiyatlarına Okkalı İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor? mask
SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?
Apple Cep Telefonu Fiyatlarına Okkalı Ündirim Geldi! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu? mask
Apple Cep Telefonu Fiyatlarına Okkalı Ündirim Geldi! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu?
Memurlar, Emekliler ve Asgari Ücretlilere Okkalı Zam Müjdesi! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! mask
Memurlar, Emekliler ve Asgari Ücretlilere Okkalı Zam Müjdesi! Temmuz’da Cepler Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak!
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Otobüs Bilet Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Otobüs Fiyatları Değişti Mi? Metro, Varan, Pamukkale, Kamil Koç, Ulusoy Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum Otobüs Fiyatları…
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Tavuk Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…
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