Tavuk Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…
Geçtiğimiz haftalarda şeker ile başlayan zam haberlerinin arka arkası kesilmiyor. Özellikle et ve et ürünlerindeki artış bu kez beyaz eti vuruyor. Tavuk ürünlerine gelen son zamla birlikte tüm marketler de etiket fiyatlarını güncellemeye başlamış bulunuyor. Sizde güncel tavuk fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...
Geçtiğimiz haftalarda şeker ile başlayan zam haberlerinin arka arkası kesilmiyor. Özellikle et ve et ürünlerindeki artış bu kez beyaz eti vuruyor. Tavuk ürünlerine gelen son zamla birlikte tüm marketler de etiket fiyatlarını güncellemeye başlamış bulunuyor. Öte yandan A101, BİM ve ŞOK marketlerinin tavuk fiyatları piyasaya oranla hala çok daha uyguna etiket alıyor. Peki, tavuk fiyatlarına zam mı geldi? Beyaz et fiyatları değişti mi? Bim, A101 ve ŞOK tavuk fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel tavuk göğsü, piliç pirzola, tavuk bütün poşetli, tavuk kanat kg fiyatları…
16 Nis 2022 - 05:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.