Tavuk Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…

Geçtiğimiz haftalarda şeker ile başlayan zam haberlerinin arka arkası kesilmiyor. Özellikle et ve et ürünlerindeki artış bu kez beyaz eti vuruyor. Tavuk ürünlerine gelen son zamla birlikte tüm marketler de etiket fiyatlarını güncellemeye başlamış bulunuyor. Öte yandan A101, BİM ve ŞOK marketlerinin tavuk fiyatları piyasaya oranla hala çok daha uyguna etiket alıyor. Peki, tavuk fiyatlarına zam mı geldi? Beyaz et fiyatları değişti mi? Bim, A101 ve ŞOK tavuk fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel tavuk göğsü, piliç pirzola, tavuk bütün poşetli, tavuk kanat kg fiyatları…