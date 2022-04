Kırmızı et zamlarının arka arkaya gelmesinin ardından adeta et yiyemez hale gelmiş olan vatandaşa güzel haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den geldi. Ramazan ayına özel olarak Et ve Süt Kurumu’nun indirimine gittiğini duyuran Bakan Kirişçi, ardından vatandaşa bir müjde daha verdi. Öte yandan yapılan indirimin ardından en uygun etin adresi de kilogram fiyatı da belli oldu! Peki, ucuz kıyma, ucuz kuşbaşı et ve tavuk nereden alınır? Et, kıyma, tavuk kaç liraya satılıyor kilosu ne kadar? İşte, detaylar…

