Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar?
Kırmızı et zamlarının arka arkaya gelmesinin ardından adeta et yiyemez hale gelmiş olan vatandaşa güzel haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den geldi. Ramazan ayına özel olarak Et ve Süt Kurumu’nun indirimine gittiğini duyuran Bakan Kirişçi, ardından vatandaşa bir müjde daha verdi. İşte ucuz kıyma ve et almak için alternatif marketler...
Kırmızı et zamlarının arka arkaya gelmesinin ardından adeta et yiyemez hale gelmiş olan vatandaşa güzel haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den geldi. Ramazan ayına özel olarak Et ve Süt Kurumu’nun indirimine gittiğini duyuran Bakan Kirişçi, ardından vatandaşa bir müjde daha verdi. Öte yandan yapılan indirimin ardından en uygun etin adresi de kilogram fiyatı da belli oldu! Peki, ucuz kıyma, ucuz kuşbaşı et ve tavuk nereden alınır? Et, kıyma, tavuk kaç liraya satılıyor kilosu ne kadar? İşte, detaylar…
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15 Nis 2022 - 12:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.