- 19 Nis 2022 - 21:46

EYT Yasasında Son Durum Ne Oldu? Yeni Düzenleme En Az 2 – 3 Yıl Düşürülüyor! Öyle Bir Çözüm Bulundu Ki, SGK’ye Bu Tarihte Giriş Yapanlar Dikkat!

Son günlerde Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası için pek çok detay netleşmeye başladı. Taslak metnin bahar aylarında meclise gelmesinin beklendiği ve 2022 yılının sonuna kadar bir çözümün olacağının dillendirildiği EYT’liler için ilk açıklama masadaki formüller oldu. İşte detaylar...

Son günlerde Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası için pek çok detay netleşmeye başladı. Taslak metnin bahar aylarında meclise gelmesinin beklendiği ve 2022 yılının sonuna kadar bir çözümün olacağının dillendirildiği EYT’liler için ilk açıklama masadaki formüller oldu. beş ayrı formül üzerinde çalışmalarını sürdüren hükümet, vatandaşın en çok fayda sağlayabileceği formülü bulmak için düğmeye bastı. Peki, EYT’de son durum ne? EYT Yasası ne zaman çıkacak? EYT Yasası kaç yılından öncekileri kapsayacak? İşte, EYT Yasası’nda son durum…

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19 Nis 2022 - 21:46 - Gündem

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