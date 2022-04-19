EYT Yasasında Son Durum Ne Oldu? Yeni Düzenleme En Az 2 – 3 Yıl Düşürülüyor! Öyle Bir Çözüm Bulundu Ki, SGK’ye Bu Tarihte Giriş Yapanlar Dikkat!
Son günlerde Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası için pek çok detay netleşmeye başladı. Taslak metnin bahar aylarında meclise gelmesinin beklendiği ve 2022 yılının sonuna kadar bir çözümün olacağının dillendirildiği EYT’liler için ilk açıklama masadaki formüller oldu. İşte detaylar...
Son günlerde Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası için pek çok detay netleşmeye başladı. Taslak metnin bahar aylarında meclise gelmesinin beklendiği ve 2022 yılının sonuna kadar bir çözümün olacağının dillendirildiği EYT’liler için ilk açıklama masadaki formüller oldu. beş ayrı formül üzerinde çalışmalarını sürdüren hükümet, vatandaşın en çok fayda sağlayabileceği formülü bulmak için düğmeye bastı. Peki, EYT’de son durum ne? EYT Yasası ne zaman çıkacak? EYT Yasası kaç yılından öncekileri kapsayacak? İşte, EYT Yasası’nda son durum…
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19 Nis 2022 - 21:46 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.