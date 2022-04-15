- 15 Nis 2022 - 12:27 G: 15 Nis 2022 - 12:43

Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kahreden Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı, Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde seyirciyi bir ölüm daha karşıladı! Yıldız’a gelen kahreden acı haber ise tüylerin diken diken olmasına neden oldu! Sonu yazılan başarılı karakterinin ölümünü Müge Anlı’nın bile çözemeyeceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o anlar…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarında fırtına gibi esiyor. Her bölümde farklı bir entrikanın ve kaosun hüküm sürdüğü Yasak Elma dizisiyle ilgili verilen karar dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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