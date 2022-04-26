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26 Nis 2022 - 17:31

Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kötü Haber! Bu Olayı Müge Anlı Bile Çözemez! Seyirci Şokta... “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde seyirciyi bir ölüm daha karşıladı! Yıldız’a gelen kahreden acı haber ise tüylerin diken diken olmasına neden oldu! Sonu yazılan başarılı karakterinin ölümünü Müge Anlı’nın bile çözemeyeceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o anlar…