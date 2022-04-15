Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Acıtan Ayrılık! Züleyha İçin Bir Devrin Sonuna Gelindi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki….

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonunda yaşadığı oyuncu ayrılıkları ile seyircisini adeta çileden çıkarmaya başladı. Son bölümünde bir ayrılığın daha sinyalini veren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, seyircisini merakta bırakmayı da başardı. Öte yandan durumu oldukça ağır olan Fikret’in ölüp ölmeyeceği sorusu dün akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü ile ortaya çıktı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Furkan Palalı çıkıyor mu? İşte, detaylar…

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