Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yürekleri Acıtan Olay! Fikret Veda Ediyor... Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki….
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonunda yaşadığı oyuncu ayrılıkları ile seyircisini adeta çileden çıkarmaya başladı. Son bölümünde bir ayrılığın daha sinyalini veren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, seyircisini merakta bırakmayı da başardı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinden son gelişmeler...
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonunda yaşadığı oyuncu ayrılıkları ile seyircisini adeta çileden çıkarmaya başladı. Son bölümünde bir ayrılığın daha sinyalini veren Bir Zamanlar Çukurova dizisi, seyircisini merakta bırakmayı da başardı. Öte yandan durumu oldukça ağır olan Fikret’in ölüp ölmeyeceği sorusu dün akşam yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü ile ortaya çıktı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova dizisinden Furkan Palalı çıkıyor mu? İşte, detaylar…
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26 Nis 2022 - 05:13 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.