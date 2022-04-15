Gönül Dağı Dizisinin Asya’sı Nefesleri Kesti! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Sana Ne Oldu Asya!”
TRT1 ekranlarının iki sezondur en çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Buse Orcan, canlandırdığı Asya karakteri ile sektöre hızlı bir giriş yaptı. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri haline gelen Buse Orcan’ın yaptığı son paylaşım ise, sosyal medyayı adeta alev alev yaktı. İşte detaylar...
TRT1 ekranlarının iki sezondur en çok izlenen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Buse Orcan, canlandırdığı Asya karakteri ile sektöre hızlı bir giriş yaptı. Hem oyunculuk performansı hem de güzelliği ile adından sıkça söz ettiren isimlerden biri haline gelen Buse Orcan’ın yaptığı son paylaşım ise, sosyal medyayı adeta alev alev yaktı. O fotoğrafın altına bir takipçisinin yaptığı yorum ise, herkesi gülmekten kırdı geçirdi! Peki, Gönül Dağı dizisinin Asya’sı Buse Orcan ne paylaştı? Buse Orcan nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
15 Nis 2022 - 12:48 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.