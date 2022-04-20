- 20 Nis 2022 - 02:41

Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Evlilik Açıklaması! Duyanlar Şok İçinde Kaldı... Meğer Tam 1 Yıl Önce! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!

Türkiye’nin her yıl en çok takip edilen yarışma programı olan Survivor yarışması, geçtiğimiz sezon bir aşkın filizlenmesini sağlamıştı. Aynı yarışta yer alan ve adada sadece arkadaş olan Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker, adadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sık sık takipçilerinin sorularına yanıt veren İlayda Şeker’in son soru-cevap etkinliğinde gerçekleştirdiği inanılmaz itirafın detayları haberimizde...

Türkiye’nin her yıl en çok takip edilen yarışma programı olan Survivor yarışması, geçtiğimiz sezon bir aşkın filizlenmesini sağlamıştı. Aynı yarışta yer alan ve adada sadece arkadaş olan Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker, adadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sık sık takipçilerinin sorularına yanıt veren İlayda Şeker’in son soru-cevap etkinliğinde gerçekleştirdiği inanılmaz itiraf ise, kafaları bir hayli karıştırdı! Peki, Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi? İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlenecek mi, ne zaman evlenecek? İşte, detaylar…

20 Nis 2022 - 02:41 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan'ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Olay! Sözleri Olay Yarattı! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Alişan'ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Olay! Sözleri Olay Yarattı! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
50'lik Defne Samyeli 18'lik Gençlere Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!” mask
50'lik Defne Samyeli 18'lik Gençlere Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Kerem Alışık Gümbür Gümbür Geri Geliyor! Demir Yaman’dan Sonra Oda İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Kerem Alışık Gümbür Gümbür Geri Geliyor! Demir Yaman’dan Sonra Oda İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı!
Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Ekin Koç’u Görenler inanamadı! Meğer Aynı Dizide Oynuyorlar… mask
Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Ekin Koç’u Görenler inanamadı! Meğer Aynı Dizide Oynuyorlar…
Şeyma Subaşı Biricik Sevgilisi Meedo'ya Geri Dönüyor! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme… mask
Şeyma Subaşı Biricik Sevgilisi Meedo'ya Geri Dönüyor! Araya Öyle İsimler Soktu Ki, Akıl – Beyin Almıyor! Gönderme Üzerine Gönderme…
Masterchef Danilo Şefin Yeni Sevgilisi Belli Oldu! Herkes Şokta... Eski Eşiyle Benzerliği Tepkileri Arka Arkaya Yağdırdı! “Aynısıyla Sevgili Olacaktın, Neden Boşandın?” mask
Masterchef Danilo Şefin Yeni Sevgilisi Belli Oldu! Herkes Şokta... Eski Eşiyle Benzerliği Tepkileri Arka Arkaya Yağdırdı! “Aynısıyla Sevgili Olacaktın, Neden Boşandın?”
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü; Kalemi Kırıldı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya… mask
Survivor Batuhan’ın Defteri Dürüldü; Kalemi Kırıldı! “Evine Dönsen de Olur” Şampiyonluğa Elleriyle Veda Etti! Sinir Krizleri Arka Arkaya…
59’luk Seda Sayan Mini Etekten Vazgeçmiyor! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Kıskançlık Yarılacak; 18’likleri Çatlattı! “Ne Oldu Sana Bacım!” mask
59’luk Seda Sayan Mini Etekten Vazgeçmiyor! 25 Yaş Küçük Sevgilisi Kıskançlık Yarılacak; 18’likleri Çatlattı! “Ne Oldu Sana Bacım!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tavuk Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları… mask
Tavuk Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…
Alişan'ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Olay! Sözleri Olay Yarattı! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Alişan'ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Olay! Sözleri Olay Yarattı! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
50'lik Defne Samyeli 18'lik Gençlere Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!” mask
50'lik Defne Samyeli 18'lik Gençlere Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Programına Seyirci Olarak Nasıl Katılabilirim? Nihat Hatipoğlu Zoom Nasıl Soru Sorulur? Canlı Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Numarası 2022 mask
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Programına Seyirci Olarak Nasıl Katılabilirim? Nihat Hatipoğlu Zoom Nasıl Soru Sorulur? Canlı Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Numarası 2022
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status