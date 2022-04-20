Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Evlilik Açıklaması! Duyanlar Şok İçinde Kaldı... Meğer Tam 1 Yıl Önce! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!

Türkiye’nin her yıl en çok takip edilen yarışma programı olan Survivor yarışması, geçtiğimiz sezon bir aşkın filizlenmesini sağlamıştı. Aynı yarışta yer alan ve adada sadece arkadaş olan Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker, adadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sık sık takipçilerinin sorularına yanıt veren İlayda Şeker’in son soru-cevap etkinliğinde gerçekleştirdiği inanılmaz itiraf ise, kafaları bir hayli karıştırdı! Peki, Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi? İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlenecek mi, ne zaman evlenecek? İşte, detaylar…