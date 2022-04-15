- 15 Nis 2022 - 12:53 G: 15 Nis 2022 - 12:58

Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Açıklama! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!

Türkiye’nin her yıl en çok takip edilen yarışma programı olan Survivor yarışması, geçtiğimiz sezon bir aşkın filizlenmesini sağlamıştı. Aynı yarışta yer alan ve adada sadece arkadaş olan Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker, adadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sık sık takipçilerinin sorularına yanıt veren İlayda Şeker’in son soru-cevap etkinliğinde gerçekleştirdiği inanılmaz itirafın detayları haberimizde...

Türkiye’nin her yıl en çok takip edilen yarışma programı olan Survivor yarışması, geçtiğimiz sezon bir aşkın filizlenmesini sağlamıştı. Aynı yarışta yer alan ve adada sadece arkadaş olan Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker, adadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sık sık takipçilerinin sorularına yanıt veren İlayda Şeker’in son soru-cevap etkinliğinde gerçekleştirdiği inanılmaz itiraf ise, kafaları bir hayli karıştırdı! Peki, Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi? İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlenecek mi, ne zaman evlenecek? İşte, detaylar…

15 Nis 2022 - 12:53 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kahreden Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı, Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kahreden Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı, Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!”
Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Alev Alev Yaktı, Sıcakları Bastırdı! “Yaktın Bizi Serenay!” İncecik Beli… mask
Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Alev Alev Yaktı, Sıcakları Bastırdı! “Yaktın Bizi Serenay!” İncecik Beli…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sedat’tan Boşanmaya Karar Verdi! Rafet Koroğlu Çılgına Dönecek; Konak Yıkılıyor! Tüyler Ürperiyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sedat’tan Boşanmaya Karar Verdi! Rafet Koroğlu Çılgına Dönecek; Konak Yıkılıyor! Tüyler Ürperiyor…
Survivor All Star Yarışmasında Saç – Baş, Tokatlı Kavga! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! Sevgilisiyle… mask
Survivor All Star Yarışmasında Saç – Baş, Tokatlı Kavga! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! Sevgilisiyle…
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Tokat! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!” mask
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Tokat! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!”
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor? mask
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor?
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren Kişi Ortaya Çıktı! Seyircilerin Kanı Donacak; Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… “Yok Artık!” mask
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren Kişi Ortaya Çıktı! Seyircilerin Kanı Donacak; Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… “Yok Artık!”
Survivor Adem İçin Hayat Bitti; Acun Ilıcalı Çekildiğini Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem İçin Hayat Bitti; Acun Ilıcalı Çekildiğini Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı Esra Erol'la Anlaşma Yapıyor! TV8 Geliyor... Bir İlke İmza Atıldı! Yakında Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür… mask
Acun Ilıcalı Esra Erol'la Anlaşma Yapıyor! TV8 Geliyor... Bir İlke İmza Atıldı! Yakında Tarih Belli Oldu; Gümbür Gümbür…
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Herkesten Gizlediği Biricik Kızı Ortaya Çıktı! Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama… mask
Arka Sokaklar Rıza Baba’nın Herkesten Gizlediği Biricik Kızı Ortaya Çıktı! Güzelliğini Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Herkes Pınar Sanıyordu Ama…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gönül Dağı Dizisinin Asya’sı Nefesleri Kesti! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Sana Ne Oldu Asya!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asya’sı Nefesleri Kesti! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Sana Ne Oldu Asya!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Acıtan Ayrılık! Züleyha İçin Bir Devrin Sonuna Gelindi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki…. mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Acıtan Ayrılık! Züleyha İçin Bir Devrin Sonuna Gelindi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki….
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kahreden Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı, Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kahreden Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı, Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!”
SGK’ye Bu Tarihte Giriş Yapanlara Şok Haber! EYT’de En Az 2 – 3 Yıl Düşürülüyor! Öyle Bir Çözüm Bulundu Ki, Ağızlar Yarım Metre… mask
SGK’ye Bu Tarihte Giriş Yapanlara Şok Haber! EYT’de En Az 2 – 3 Yıl Düşürülüyor! Öyle Bir Çözüm Bulundu Ki, Ağızlar Yarım Metre…
Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar? mask
Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar?
Tavuk Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları… mask
Tavuk Fiyatlarına Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status