Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Açıklama! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!
Türkiye’nin her yıl en çok takip edilen yarışma programı olan Survivor yarışması, geçtiğimiz sezon bir aşkın filizlenmesini sağlamıştı. Aynı yarışta yer alan ve adada sadece arkadaş olan Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker, adadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sık sık takipçilerinin sorularına yanıt veren İlayda Şeker’in son soru-cevap etkinliğinde gerçekleştirdiği inanılmaz itirafın detayları haberimizde...
Türkiye’nin her yıl en çok takip edilen yarışma programı olan Survivor yarışması, geçtiğimiz sezon bir aşkın filizlenmesini sağlamıştı. Aynı yarışta yer alan ve adada sadece arkadaş olan Survivor Türkiye 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker, adadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sık sık takipçilerinin sorularına yanıt veren İlayda Şeker’in son soru-cevap etkinliğinde gerçekleştirdiği inanılmaz itiraf ise, kafaları bir hayli karıştırdı! Peki, Survivor İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi mi? İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlenecek mi, ne zaman evlenecek? İşte, detaylar…
15 Nis 2022 - 12:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.