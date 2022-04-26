- 26 Nis 2022 - 21:01

A101 Market Kırmızı Et, Tavuk ve Balıkta Büyük İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…

Son günlerde artan enflasyon nedeniyle sürekli olarak zam alan gıda ürünleri için A101’den beklenmedik bir indirim hamlesi geldi. Bu haftaki aktüel ürünleri kataloğuna bolca kırmızı et ve balık ürünü alan A101 marketleri, indirimin kralını gerçekleştirdi. İşte A101 marketlerle ilgili son detaylar...

Son günlerde artan enflasyon nedeniyle sürekli olarak zam alan gıda ürünleri için A101’den beklenmedik bir indirim hamlesi geldi. Bu haftaki aktüel ürünleri kataloğuna bolca kırmızı et ve balık ürünü alan A101 marketleri, indirimin kralını gerçekleştirdi. Bu hafta boyunca devam edecek A101 indirimlerinin arasında yer alan bir ürün ise, indirim oranı ile adeta akılları baştan aldı! Peki, A101’de bu haftaki indirimler neler? A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 kırmızı et ve balık fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

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26 Nis 2022 - 21:01 - Yaşam

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