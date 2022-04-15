A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Bomba İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…

Son günlerde artan enflasyon nedeniyle sürekli olarak zam alan gıda ürünleri için A101’den beklenmedik bir indirim hamlesi geldi. Bu haftaki aktüel ürünleri kataloğuna bolca kırmızı et ve balık ürünü alan A101 marketleri, indirimin kralını gerçekleştirdi. Bu hafta boyunca devam edecek A101 indirimlerinin arasında yer alan bir ürün ise, indirim oranı ile adeta akılları baştan aldı! Peki, A101’de bu haftaki indirimler neler? A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 kırmızı et ve balık fiyatları ne kadar? İşte, detaylar…

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