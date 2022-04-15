Survivor’da Acun Medya Bilmeden Dokunulmazlık İfşası Yayınladı! 5 Dakika İçerisinde Sildi Ama Çok Geç Oldu! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler inceldiği yerden koptu! Acun Medya kendi kendisini patlatırken; yeni bölümde oyunu kazanan takım ifşa edildi! 5 dakika içerisinde silen Acun Medya, ilk dokunulmazlık ifşasını kendi elleriyle vermiş oldu! Acun Ilıcalı’nın deliye döneceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; dengeler değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında oyunu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Bu akşam ekranlara gelecek olan hem dokunulmazlık oyunu hem de ödül oyununun kazananı Acun Medya tarafından ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.