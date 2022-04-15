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15 Nis 2022 - 22:07

Survivor’da Acun Medya Bilmeden Dokunulmazlık İfşası Yayınladı! 5 Dakika İçerisinde Sildi Ama Çok Geç Oldu! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler inceldiği yerden koptu! Acun Medya kendi kendisini patlatırken; yeni bölümde oyunu kazanan takım ifşa edildi! 5 dakika içerisinde silen Acun Medya, ilk dokunulmazlık ifşasını kendi elleriyle vermiş oldu! Acun Ilıcalı’nın deliye döneceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; dengeler değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…