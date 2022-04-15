- 15 Nis 2022 - 12:57 G: 15 Nis 2022 - 13:05

Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler inceldiği yerden koptu! Acun Medya kendi kendisini patlatırken; yeni bölümde oyunu kazanan takım ifşa edildi! 5 dakika içerisinde silen Acun Medya, ilk dokunulmazlık ifşasını kendi elleriyle vermiş oldu! Acun Ilıcalı’nın deliye döneceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; dengeler değişti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında oyunu kazanan takım Ünlüler olmuştu. Bu akşam ekranlara gelecek olan hem dokunulmazlık oyunu hem de ödül oyununun kazananı Acun Medya tarafından ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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