- 16 Nis 2022 - 05:45 G: 16 Nis 2022 - 05:47

Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Makyajla Jennifer Lopez'e Benzerliği Ağızları Açık Bıraktı! “Kız Sana Ne Oldu Demo!”

Türkiye’nin pop sanatçılarından biri olan Demet Akalın, özellikle girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiren sanatçıların arasındaki yerini bu dönemde korudu. Daha geçtiğimiz gün Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler ile bir polemik yaşayan polemiklerin kraliçesi Demet Akalın, bu kez polemikleri ile değil, geçirdiği değişim ile gündemlere bomba gibi düştü. İşte Demet Akalın cephesinden son gelişmeler...

Türkiye’nin pop sanatçılarından biri olan Demet Akalın, özellikle girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiren sanatçıların arasındaki yerini bu dönemde korudu. Daha geçtiğimiz gün Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler ile bir polemik yaşayan polemiklerin kraliçesi Demet Akalın, bu kez polemikleri ile değil, geçirdiği değişim ile gündemlere bomba gibi düştü. Demet Akalın’ın yeni halini tanımakta zorlanan takipçileri, ünlü ismi bir de dünyaca ünlü bir stara benzetti! Peki, Demet Akalın ne yaptı? Demet Akalın nasıl bir değişim geçirdi? Demet Akalın hangi ünlüye benzetildi? İşte, detaylar…

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16 Nis 2022 - 05:45 - Magazin

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