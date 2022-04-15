Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!”
Türkiye’nin pop sanatçılarından biri olan Demet Akalın, özellikle girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiren sanatçıların arasındaki yerini bu dönemde korudu. Daha geçtiğimiz gün Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler ile bir polemik yaşayan polemiklerin kraliçesi Demet Akalın, bu kez polemikleri ile değil, geçirdiği değişim ile gündemlere bomba gibi düştü. İşte Demet Akalın cephesinden son gelişmeler...
Türkiye’nin pop sanatçılarından biri olan Demet Akalın, özellikle girdiği polemikler ile adından sıkça söz ettiren sanatçıların arasındaki yerini bu dönemde korudu. Daha geçtiğimiz gün Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler ile bir polemik yaşayan polemiklerin kraliçesi Demet Akalın, bu kez polemikleri ile değil, geçirdiği değişim ile gündemlere bomba gibi düştü. Demet Akalın’ın yeni halini tanımakta zorlanan takipçileri, ünlü ismi bir de dünyaca ünlü bir stara benzetti! Peki, Demet Akalın ne yaptı? Demet Akalın nasıl bir değişim geçirdi? Demet Akalın hangi ünlüye benzetildi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Nis 2022 - 13:21 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.