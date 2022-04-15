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15 Nis 2022 - 13:27

Şeyma Subaşı’nın Kardeşi İç Çamaşırlı Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Alev Alev Yaktı, Acun Ilıcalı’nın Baş Adamı Olmuştu… “Bu Ne Hal!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl, gündemi salladı geçti. İç çamaşırlı pozlarıyla nefesleri kesen Kübra Açıl’a bir bakan bir daha baktı! Alev alev yakan Kübra Açıl’ın paylaşımına ise binlerce kişi “Bu ne hal!” yorumunda bulundu! Survivor Panorama masasında yerini alarak Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Kübra Açıl, güzelliğiyle milyonları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…