- 15 Nis 2022 - 13:27 G: 15 Nis 2022 - 13:35

Şeyma Subaşı’nın Kardeşi İç Çamaşırlı Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Alev Alev Yaktı, Acun Ilıcalı’nın Baş Adamı Olmuştu… “Bu Ne Hal!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl, gündemi salladı geçti. İç çamaşırlı pozlarıyla nefesleri kesen Kübra Açıl’a bir bakan bir daha baktı! Alev alev yakan Kübra Açıl’ın paylaşımına ise binlerce kişi “Bu ne hal!” yorumunda bulundu! Survivor Panorama masasında yerini alarak Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Kübra Açıl, güzelliğiyle milyonları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Survivor Panorama yorumcusu Kübra Açıl, bu sezon masada yerini almıştı. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Kübra Açıl’ın Acun Medya’da çalışması tepkilere neden olmuştu. Şimdi ise Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl, iç çamaşırlı pozlarıyla ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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