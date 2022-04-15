Survivor Sude ve Mert Öcal Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini iki sevgili olarak duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu’nun aşkının bittiğine dair detaylar arka arkaya gelmişti. Mert Öcal, bu iddialara tokat gibi yanıt verdi. Eski aşklar tozu dumana katarken; Makbule Şakalakoğlu detayı dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında geçen ödül mücadelesinde kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Sude Burcu ise Gönüllüler takımında en çok sayı alan tek kadın almıştı. Bu durumdan sonra gözler Mert Öcal’a çevrilmişti. Mert Öcal’a aşklarının bittiği konuşuluyordu ki, skandallar arka arkaya patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.