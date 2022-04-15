- 15 Nis 2022 - 13:55 G: 15 Nis 2022 - 14:14

Survivor Sude ve Mert Öcal Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini iki sevgili olarak duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu’nun aşkının bittiğine dair detaylar arka arkaya gelmişti. Mert Öcal, bu iddialara tokat gibi yanıt verdi. Eski aşklar tozu dumana katarken; Makbule Şakalakoğlu detayı dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında geçen ödül mücadelesinde kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Sude Burcu ise Gönüllüler takımında en çok sayı alan tek kadın almıştı. Bu durumdan sonra gözler Mert Öcal’a çevrilmişti. Mert Öcal’a aşklarının bittiği konuşuluyordu ki, skandallar arka arkaya patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Nis 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek… mask
Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
Survivor All Star Yarışmasında Saç – Baş, Tokatlı Kavga! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! Sevgilisiyle… mask
Survivor All Star Yarışmasında Saç – Baş, Tokatlı Kavga! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! Sevgilisiyle…
Survivor Adem İçin Hayat Bitti; Acun Ilıcalı Çekildiğini Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor? mask
Survivor Adem İçin Hayat Bitti; Acun Ilıcalı Çekildiğini Duyurdu! Ameliyat Masası ve Hastane Odası Hazırlandı! Neler Oluyor?
Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 79. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 15 Nisan 2022 79. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk İfşa Oldu! Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk İfşa Oldu! Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 78. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Adem ve Hikmet Gerginliği Gündem Oldu! Survivor 14 Nisan 2022 78. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Yarışmasında Ödül ve Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Takımlar Karman Çorman Hale Geldi; Acun Ilıcalı Kuralları, Algıları Değiştirdi! mask
Survivor Yarışmasında Ödül ve Dokunulmazlık Oyunu İfşa Edildi! Takımlar Karman Çorman Hale Geldi; Acun Ilıcalı Kuralları, Algıları Değiştirdi!
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Oluşturuldu! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar… mask
Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Oluşturuldu! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar…
Survivor Mert’in Eski Sevgilisi Makbule Şakalakoğlu Pozları Olay Yarattı! Öyle Bir Açılı Saçıldı Ki, Fizik Şov Yaptı! Üzerine Yapışan, Dapdar Kıyafetiyle… mask
Survivor Mert’in Eski Sevgilisi Makbule Şakalakoğlu Pozları Olay Yarattı! Öyle Bir Açılı Saçıldı Ki, Fizik Şov Yaptı! Üzerine Yapışan, Dapdar Kıyafetiyle…
Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Çıkardı! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu! mask
Survivor Ayşe Gönüllüler Takımının Tüm Foyasını Ortaya Çıkardı! “Herkes Ayağını Denk Alacak!” Lafı Gediğine Koydu, 12’den Vurdu!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şeyma Subaşı’nın Kardeşi İç Çamaşırlı Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Alev Alev Yaktı, Acun Ilıcalı’nın Baş Adamı Olmuştu… “Bu Ne Hal!” mask
Şeyma Subaşı’nın Kardeşi İç Çamaşırlı Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Alev Alev Yaktı, Acun Ilıcalı’nın Baş Adamı Olmuştu… “Bu Ne Hal!”
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!” mask
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!”
Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek… mask
Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Açıklama! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok! mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Açıklama! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kahreden Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı, Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Kahreden Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı, Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!”
Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Alev Alev Yaktı, Sıcakları Bastırdı! “Yaktın Bizi Serenay!” İncecik Beli… mask
Serenay Sarıkaya Minicik Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Alev Alev Yaktı, Sıcakları Bastırdı! “Yaktın Bizi Serenay!” İncecik Beli…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sedat’tan Boşanmaya Karar Verdi! Rafet Koroğlu Çılgına Dönecek; Konak Yıkılıyor! Tüyler Ürperiyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan Sedat’tan Boşanmaya Karar Verdi! Rafet Koroğlu Çılgına Dönecek; Konak Yıkılıyor! Tüyler Ürperiyor…
Survivor All Star Yarışmasında Saç – Baş, Tokatlı Kavga! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! Sevgilisiyle… mask
Survivor All Star Yarışmasında Saç – Baş, Tokatlı Kavga! Bombanın Fitili Ateşlendi; Diskalifiyelerine Ramak Kaldı! Sevgilisiyle…
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Tokat! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!” mask
Hande Erçel’den Kerem Bürsin’e Tokat! Yeniden Barıştıkları Konuşuluyordu Ama Sarmaş Dolaş Halleri… “Yazık Ettiniz!”
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor? mask
Ali Ağaoğlu'nun Eski Sevgilisi Petek Ertüre Bakın Kaç Yaşında! Evlenme Kararı Aldığı Sevgilisi Serdar Oal İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Serdar Oal Kimdir, Ne İş Yapıyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Şeyma Subaşı’nın Kardeşi İç Çamaşırlı Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Alev Alev Yaktı, Acun Ilıcalı’nın Baş Adamı Olmuştu… “Bu Ne Hal!” mask
Şeyma Subaşı’nın Kardeşi İç Çamaşırlı Pozlarıyla Nefesleri Kesti! Alev Alev Yaktı, Acun Ilıcalı’nın Baş Adamı Olmuştu… “Bu Ne Hal!”
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!” mask
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Öyle Bir İsimle Benzerlik Yakaladı Ki, Ağızlar Açık! “Kız Sana Ne Oldu Demo!”
Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek… mask
Survivor’da Acun Medya Kendi Kendini Patlattı! 5 Dakika İçerisinde Sildi; İlk Dokunulmazlık İfşası Yayınlandı! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Muhteşem İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Muhteşem İndirim Yaptı! Görenler Çılgına Dönüyor; Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Açıklama! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok! mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Açıklama! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!
Gönül Dağı Dizisinin Asya’sı Nefesleri Kesti! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Sana Ne Oldu Asya!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asya’sı Nefesleri Kesti! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle Alev Alev Yaktı! “Sana Ne Oldu Asya!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status