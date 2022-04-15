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15 Nis 2022 - 13:55

Survivor Sude ve Mert Öcal Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Tokat Gibi Yanıt Geldi! Eski Aşklar Tozu Dumana Kattı! Makbule Detayı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini iki sevgili olarak duyuran Mert Öcal ve Sude Burcu’nun aşkının bittiğine dair detaylar arka arkaya gelmişti. Mert Öcal, bu iddialara tokat gibi yanıt verdi. Eski aşklar tozu dumana katarken; Makbule Şakalakoğlu detayı dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…