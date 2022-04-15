Mahkum Dizisinden Avukat Cemre’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Kavga, Gürültü Deniyordu; Perde Arkası Korkunç Çıktı! Meğer…

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisi dün akşamki bölümüyle büyük bir şok etkisi yarattı. Herkes Savcı Fırat ve Avukat Cemre’nin bir aşk yaşayacağını düşünüyordu ama hikayeden bıçaklanarak ayrılan Avukat Cemre, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Avukat Cemre rolündeki Seray Kaya, neden diziden ayrıldı?

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