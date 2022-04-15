Mahkum Dizisinden Avukat Cemre’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Kavga, Gürültü Deniyordu; Perde Arkası Korkunç Çıktı! Meğer…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinden ayrılan Seray Kaya, gündemi yaktı geçti. Dizinin kadrosundan neden ayrıldığı gündeme bomba gibi düşerken; perde arkasındaki olay korkunç çıktı. Kavga, gürültü ve dövüşten dolayı diziye veda ettiği konuşulan Seray Kaya, tüm bilinenleri yoktu! Meğer Seray Kaya…
Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisi dün akşamki bölümüyle büyük bir şok etkisi yarattı. Herkes Savcı Fırat ve Avukat Cemre’nin bir aşk yaşayacağını düşünüyordu ama hikayeden bıçaklanarak ayrılan Avukat Cemre, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Avukat Cemre rolündeki Seray Kaya, neden diziden ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.