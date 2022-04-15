Survivor All Star Yarışmasında Adem’den Yumruk Yumruğa Kavga! Canlı Yayın Demediler, Acun Ilıcalı’yı Gözleri Bile Görmedi! “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında heyecan ve tansiyon her bölüm giderek artıyor. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’un yayınlanan son bölümünde ise takımlar arasında bir ödül oyunu oynanmıştı. Ünlüler takımı oyunu kazanırken; Adem ve Hikmet arasındaki gergin tartışma ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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