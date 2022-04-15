Survivor All Star Yarışmasında Adem’den Yumruk Yumruğa Kavga! Canlı Yayın Demediler, Acun Ilıcalı’yı Gözleri Bile Görmedi! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patlıyor! Adem ve Hikmet arasındaki gerginlik tavan seviyeye resmen çıktı! Sözleriyle yumruk yumruğa kavga eden Adem ve Hikmet ikilisi ağızların açık kalmasına neden oldular! Canlı yayın demeden, Acun Ilıcalı’yı ve Acun Medya’yı umursamadan birbirine giren ikili, “yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında heyecan ve tansiyon her bölüm giderek artıyor. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’un yayınlanan son bölümünde ise takımlar arasında bir ödül oyunu oynanmıştı. Ünlüler takımı oyunu kazanırken; Adem ve Hikmet arasındaki gergin tartışma ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.