- 15 Nis 2022 - 16:25 G: 15 Nis 2022 - 16:36

Gönül Dağı Dizisinden Rıfat Ayrılıyor! Bundan Sonra Meryem’de Gelse Eski Haline Dönmez; Boşu Boşuna Başını Yakacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizlerinden biri olan Gönül Dağı’ndan Rıfat’ın sonunun geldiğinin haberi verildi! Diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düşen Rıfat karakterini bundan sonra Meryem’in gelişinin bile toplayacağı gözler önüne serildi. Yeni gelin olarak getirilen kişinin boşu boşuna başına yakacağı da yorumlar arasına yerini alırken; ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Rıfat ve Meryem’in hikayesinin kesin olarak bittiği gözler önüne serilirken; Meryem’den sonra Rıfat’ında kasabadan ayrılacağı gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

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