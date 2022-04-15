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15 Nis 2022 - 16:25

Gönül Dağı Dizisinden Rıfat Ayrılıyor! Bundan Sonra Meryem’de Gelse Eski Haline Dönmez; Boşu Boşuna Başını Yakacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizlerinden biri olan Gönül Dağı’ndan Rıfat’ın sonunun geldiğinin haberi verildi! Diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düşen Rıfat karakterini bundan sonra Meryem’in gelişinin bile toplayacağı gözler önüne serildi. Yeni gelin olarak getirilen kişinin boşu boşuna başına yakacağı da yorumlar arasına yerini alırken; ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…