Seren Serengil Tek Gecede Milyoner Olacak! 2 Yıl Önce 2,5 Milyondu, Şimdi Sabahtan Akşama… “Ayçiçek Yağı Fiyatlarından Haberin Var Mı?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil tek gecede milyoner olmayı kafayı koydu! 2 yıl önce 2,5 milyona aldığı yatın gecelik fiyatı ortaya çıktı! Sabahtan akşama binlerce lira ödemek zorunda kalan müşterisi dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise tepkide bulunarak; “Ayçiçek yağının fiyatlarından haberi yok” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak yer alan Seren Serengil’in 21 metre uzunluğundaki “Seren” adını koyduğu yatı satın aldığı dönemde gündeme bomba gibi düşmüştü. Yatını değerlendirmek isteyen Seren Serengil’in yapmış olduğu hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.