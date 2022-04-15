- 15 Nis 2022 - 16:55 G: 15 Nis 2022 - 17:04

Seren Serengil Tek Gecede Milyoner Olacak! 2 Yıl Önce 2,5 Milyondu, Şimdi Sabahtan Akşama… “Ayçiçek Yağı Fiyatlarından Haberin Var Mı?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil tek gecede milyoner olmayı kafayı koydu! 2 yıl önce 2,5 milyona aldığı yatın gecelik fiyatı ortaya çıktı! Sabahtan akşama binlerce lira ödemek zorunda kalan müşterisi dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise tepkide bulunarak; “Ayçiçek yağının fiyatlarından haberi yok” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olarak yer alan Seren Serengil’in 21 metre uzunluğundaki “Seren” adını koyduğu yatı satın aldığı dönemde gündeme bomba gibi düşmüştü. Yatını değerlendirmek isteyen Seren Serengil’in yapmış olduğu hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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