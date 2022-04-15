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15 Nis 2022 - 16:55

Seren Serengil Tek Gecede Milyoner Olacak! 2 Yıl Önce 2,5 Milyondu, Şimdi Sabahtan Akşama… “Ayçiçek Yağı Fiyatlarından Haberin Var Mı?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil tek gecede milyoner olmayı kafayı koydu! 2 yıl önce 2,5 milyona aldığı yatın gecelik fiyatı ortaya çıktı! Sabahtan akşama binlerce lira ödemek zorunda kalan müşterisi dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise tepkide bulunarak; “Ayçiçek yağının fiyatlarından haberi yok” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…