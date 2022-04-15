- 15 Nis 2022 - 17:48 G: 15 Nis 2022 - 18:00

Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Aşkı Yeniden Alevlendi! Canlı Yayında Büyük Pot Kırıldı; Ogeday İçin Hayat Durdu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da eski aşklar yeniden alevlendi! Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasındaki çıkan şok eden anlar şok içerisinde bıraktı! Canlı yayında büyük pot kırılırken; Ogeday içinde hayat resmen durdu! Gündemi sallayan o anlar sosyal medyada büyük olay yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında kazanan takımda şok etkisi yaratmıştı. Ünlüler takımı oyunu kazanmıştı ama Gönüllüler takımı bir gün daha aç kalmıştı. Gönüllüler takımında yer alan Nisa Bölükbaşı dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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