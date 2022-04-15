Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Defteri Kapandı! “Rezil Ettiniz!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Eski Eşinin Eski Sevgilisinin Babasıyla… “Yok Artık!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandallar arka arkaya geliyor! Yıldız karakterine tepkiler yığınla gelmeye başladı ve seyircinin gözünde defteri resmen kapandı! Birçok kişi ise “Rezil ettiniz güzelim Yıldız’ı” yorumlarında bulundular! Eski eşinin eski sevgilisinin babasıyla aşk yaşadığı gözler önünde bulurken; yaşananlar şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yıllardır ekranlarda fırtına gibi esen ve reyting üzerine reyting kıran dizinin demir başı haline gelen Yıldız karakterine gelen tepkiler ise şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.