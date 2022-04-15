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15 Nis 2022 - 18:12

Yasak Elma Dizisinde Yıldız’ın Defteri Kapandı! “Rezil Ettiniz!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor! Eski Eşinin Eski Sevgilisinin Babasıyla… “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandallar arka arkaya geliyor! Yıldız karakterine tepkiler yığınla gelmeye başladı ve seyircinin gözünde defteri resmen kapandı! Birçok kişi ise “Rezil ettiniz güzelim Yıldız’ı” yorumlarında bulundular! Eski eşinin eski sevgilisinin babasıyla aşk yaşadığı gözler önünde bulurken; yaşananlar şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…