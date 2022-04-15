Kaan Yıldırım’ın Aşkı Hande Erçel ve Eski Eşi Ezgi Eyüpoğlu Birbirine Girdi! Sosyal Medya Ayaklandı; Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Yıldırım’ın yeni sevgilisi Hande Erçel ve eski eşi Ezgi Eyüpoğlu’nun hayranları birbirine girdi! Sosyal medyayı ayaklandırmayı başaran Hande Erçel ve Ezgi Eyüpoğlu, ağızların açık kalmasına neden oldu! Yaşanan o anla birlikte “Bu kadarı da pes” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la görüntülenince ağızlar açık kalmıştı. Bir gece kulübünden çıkarken basına yansıyan ikili aşkları hakkında bir açıklama yapmamıştı ama ikilinin Londra’da baş başa tatil yaptıkları sosyal medyada çıkan görüntülerle birlikte kanıtlanmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.