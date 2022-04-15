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15 Nis 2022 - 18:36

Kaan Yıldırım’ın Aşkı Hande Erçel ve Eski Eşi Ezgi Eyüpoğlu Birbirine Girdi! Sosyal Medya Ayaklandı; Öyle Bir An Yaşandı Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Yıldırım’ın yeni sevgilisi Hande Erçel ve eski eşi Ezgi Eyüpoğlu’nun hayranları birbirine girdi! Sosyal medyayı ayaklandırmayı başaran Hande Erçel ve Ezgi Eyüpoğlu, ağızların açık kalmasına neden oldu! Yaşanan o anla birlikte “Bu kadarı da pes” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…