Yargı Dizisinin Senaristinden Beklenmedik Hamle! Herkes Mersin’e O Tersine; Soruların Cevapları Belli Oldu! Ortalık Yıkılıyor…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da ağızları açık bırakacak gelişmeler arka arkaya yaşanıyor. Senaristten gelen beklenmedik hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Dizinin ileriye doğru akış yaşayacağı düşünülürken; tam tersi yaşandı! Soruların cevapları da belli olacakken ortalık yıkılmaya başlandı! Peki, Yargı dizisinde neler olacak?
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Ceylin ve Ilgaz’ın yüzleşmiş olduğu sahnelerde yürekler paramparça hale gelmişti. Yeni bölümü heyecanla beklenirken; cevaplarda yavaş yavaş ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.