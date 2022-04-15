- 15 Nis 2022 - 18:59 G: 15 Nis 2022 - 19:21

Yargı Dizisinin Senaristinden Beklenmedik Hamle! Herkes Mersin’e O Tersine; Soruların Cevapları Belli Oldu! Ortalık Yıkılıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da ağızları açık bırakacak gelişmeler arka arkaya yaşanıyor. Senaristten gelen beklenmedik hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Dizinin ileriye doğru akış yaşayacağı düşünülürken; tam tersi yaşandı! Soruların cevapları da belli olacakken ortalık yıkılmaya başlandı! Peki, Yargı dizisinde neler olacak?

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Ceylin ve Ilgaz’ın yüzleşmiş olduğu sahnelerde yürekler paramparça hale gelmişti. Yeni bölümü heyecanla beklenirken; cevaplarda yavaş yavaş ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Nis 2022 - 18:59 Ankara- Yaşam

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