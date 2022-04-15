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15 Nis 2022 - 18:59

Yargı Dizisinin Senaristinden Beklenmedik Hamle! Herkes Mersin’e O Tersine; Soruların Cevapları Belli Oldu! Ortalık Yıkılıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da ağızları açık bırakacak gelişmeler arka arkaya yaşanıyor. Senaristten gelen beklenmedik hamle ağızların açık kalmasına neden oldu! Dizinin ileriye doğru akış yaşayacağı düşünülürken; tam tersi yaşandı! Soruların cevapları da belli olacakken ortalık yıkılmaya başlandı! Peki, Yargı dizisinde neler olacak?