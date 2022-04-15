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15 Nis 2022 - 19:44

Masumlar Apartmanı Dizisine İnci Geliyor! Final Bölümü İçin İmzalar Atıldı; Yer Gök İnleyecek! İmzalar Atıldı, Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden seyircileri mutlu edecek gelişme yaşandı! Farah Zeynep Abdullah hayat verdiği İnci karakterinin Masumlar Apartmanı dizisinin finaline katılacak olması gündeme bomba gibi düştü. İmzaların atıldığı da sosyal medyada tartışma yaratırken; görenler şaştı kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…