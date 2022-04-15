Masumlar Apartmanı Dizisine İnci Geliyor! Final Bölümü İçin İmzalar Atıldı; Yer Gök İnleyecek! İmzalar Atıldı, Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinden seyircileri mutlu edecek gelişme yaşandı! Farah Zeynep Abdullah hayat verdiği İnci karakterinin Masumlar Apartmanı dizisinin finaline katılacak olması gündeme bomba gibi düştü. İmzaların atıldığı da sosyal medyada tartışma yaratırken; görenler şaştı kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Aslıhan Gürbüz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisi Salı akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Yakın zamanda final olacağı bilinen Masumlar Apartmanı dizisinin ilk sezon sonunda ayrılan Farah Zeynep Abdullah’ın yeniden diziye döneceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.