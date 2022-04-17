- 17 Nis 2022 - 01:13

Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

Havalar tam ısınmaya başladı derken, yeniden soğuk hava dalgasıyla karşılaşan Ankaralılar, ne giyeceğini de açık hava planlarını ne zamana kadar askıya alacağını da merak ediyor. Hava durumu ile ilgili kafası karışık olan Ankaralıların imdadına ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetişmiş bulunuyor. İşte Ankara'nın son hava durumu ile ilgili merak edilen detaylar...

Havalar tam ısınmaya başladı derken, yeniden soğuk hava dalgasıyla karşılaşan Ankaralılar, ne giyeceğini de açık hava planlarını ne zamana kadar askıya alacağını da merak ediyor. Hava durumu ile ilgili kafası karışık olan Ankaralıların imdadına ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetişmiş bulunuyor. Ankara’nın 5 günlük hava durumunu açıklamış olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları özellikle bir konuda da uyarıyor. Peki, Ankara 17 Nisan 2022 Pazar hava durumu Meteoroloji saatlik açıklandı mı? Bugün sıcaklar arttı mı, hava güneşli mi? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Nis 2022 - 01:13 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankaralılara Ulaşımda İndirim Müjdesi! Toplu Taşımada İndirim Ve Aktarım Ücretsiz Mi Oldu! Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Değişti Mi? mask
Ankaralılara Ulaşımda İndirim Müjdesi! Toplu Taşımada İndirim Ve Aktarım Ücretsiz Mi Oldu! Ankara Toplu Taşıma Ücretleri Değişti Mi?
ASKİ Ankara Su Kesintileri:14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:14 Nisan 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankara İçin Meteoroloji'den Sağanak Yağmur Uyarısı! Kar Yeniden Geliyor! İşte 5 Günlük Hava Durumu
Ankara İftar Vakti Bugün Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! İftara ve ezana ne kadar kaldı? mask
Ankara İftar Vakti Bugün Saat Kaçta? Ankara’da 11 Nisan 2022 İftar Saati 19.30, Teravih 20.53 Ve Sahur 04.40 Olacak! İftara ve ezana ne kadar kaldı?
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Nisan 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 12 Nisan 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’da Hamsi ve İstavrit Fiyatları Düştü! Karadeniz’de Mayınlara Rağmen Balıkçılar Balık Fiyatlarını Dibe İndirdi! İşte 8 Nisan Ankara Hali Hamsi Balık Fiyatları... mask
Ankara’da Hamsi ve İstavrit Fiyatları Düştü! Karadeniz’de Mayınlara Rağmen Balıkçılar Balık Fiyatlarını Dibe İndirdi! İşte 8 Nisan Ankara Hali Hamsi Balık Fiyatları...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 17 Nisan 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Tüp Fiyatları Yine Değişti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları mask
Tüp Fiyatları Yine Değişti! 12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
Survivor’da Ayşe İçin Kötü Haber, Elendi Mi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi? mask
Survivor’da Ayşe İçin Kötü Haber, Elendi Mi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status