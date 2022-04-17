Ankara 17 Nisan 2022 Pazar Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

Havalar tam ısınmaya başladı derken, yeniden soğuk hava dalgasıyla karşılaşan Ankaralılar, ne giyeceğini de açık hava planlarını ne zamana kadar askıya alacağını da merak ediyor. Hava durumu ile ilgili kafası karışık olan Ankaralıların imdadına ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetişmiş bulunuyor. Ankara’nın 5 günlük hava durumunu açıklamış olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları özellikle bir konuda da uyarıyor. Peki, Ankara 17 Nisan 2022 Pazar hava durumu Meteoroloji saatlik açıklandı mı? Bugün sıcaklar arttı mı, hava güneşli mi? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…

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