Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı! Ankara 18 Nisan 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

Havalar tam ısınmaya başladı derken, yeniden soğuk hava dalgasıyla karşılaşan Ankaralılar, ne giyeceğini de açık hava planlarını ne zamana kadar askıya alacağını da merak ediyor. Hava durumu ile ilgili kafası karışık olan Ankaralıların imdadına ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetişmiş bulunuyor.

Ankara’nın 5 günlük hava durumunu açıklamış olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları özellikle bir konuda da uyarıyor. Peki, Ankara 18 Nisan 2022 Pazartesi hava durumu Meteoroloji saatlik açıklandı mı? Bugün sıcaklar arttı mı, hava güneşli mi? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…

Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı!

Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, rüzgarın 18 Nisan Pazartesi ve 19 Nisan Salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...