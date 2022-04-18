Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı! Ankara 18 Nisan 2022 Hava Durumu Saatlik? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Havalar tam ısınmaya başladı derken, yeniden soğuk hava dalgasıyla karşılaşan Ankaralılar, ne giyeceğini de açık hava planlarını ne zamana kadar askıya alacağını da merak ediyor. Hava durumu ile ilgili kafası karışık olan Ankaralıların imdadına ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetişmiş bulunuyor. İşte Ankara'nın son hava durumu ile ilgili merak edilen detaylar...
Havalar tam ısınmaya başladı derken, yeniden soğuk hava dalgasıyla karşılaşan Ankaralılar, ne giyeceğini de açık hava planlarını ne zamana kadar askıya alacağını da merak ediyor. Hava durumu ile ilgili kafası karışık olan Ankaralıların imdadına ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetişmiş bulunuyor.
Ankara’nın 5 günlük hava durumunu açıklamış olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankaralıları özellikle bir konuda da uyarıyor. Peki, Ankara 18 Nisan 2022 Pazartesi hava durumu Meteoroloji saatlik açıklandı mı? Bugün sıcaklar arttı mı, hava güneşli mi? İşte Ankara 5 günlük hava durumu…
Ankara Valiliği'nden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı!
Ankara Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, rüzgarın 18 Nisan Pazartesi ve 19 Nisan Salı günleri Ankara'nın güneyinde ve doğusunda fırtına, yüksek kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
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18 Nis 2022 - 12:53 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.