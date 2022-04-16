Ankara 16-17 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kurumlarından biri olan noter, devir teslim işlemlerinden vekalet işlemlerine kadar pek çok konuda yetkili olan organ olarak görevine devam ediyor. Acil noterlik işi olan vatandaşlar ise, hafta sonları noterlerin hizmet verip, vermediğini merak ediyor. İşte Ankara'da hizmet veren nöbetçi noterlerle ilgili merak edilen detaylar...
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kurumlarından biri olan noter, devir teslim işlemlerinden vekalet işlemlerine kadar pek çok konuda yetkili olan organ olarak görevine devam ediyor. Acil noterlik işi olan vatandaşlar ise, hafta sonları noterlerin hizmet verip, vermediğini merak ediyor. Peki, Ankara 16-17 Nisan 2022 nöbetçi noter hangisidir? Ankara’da noter hafta sonu açık mı? İşte Ankara cumartesi pazar günü nöbetçi noter adres ve telefonları…
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16 Nis 2022 - 08:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.