Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kurumlarından biri olan noter, devir teslim işlemlerinden vekalet işlemlerine kadar pek çok konuda yetkili olan organ olarak görevine devam ediyor. Acil noterlik işi olan vatandaşlar ise, hafta sonları noterlerin hizmet verip, vermediğini merak ediyor. Peki, Ankara 16-17 Nisan 2022 nöbetçi noter hangisidir? Ankara’da noter hafta sonu açık mı? İşte Ankara cumartesi pazar günü nöbetçi noter adres ve telefonları…

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