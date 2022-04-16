Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… İyilik Dizisi…
Yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hatice Şendil, yeniden televizyon izleyicisinin yakın markajına girdi. Yeni dizide iddialı bir karaktere hayat verecek olan Hatice Şendil, İsmail Demirci ile partner oldu. Sizde Hatice Şendil ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hatice Şendil, yeniden televizyon izleyicisinin yakın markajına girdi. Yeni dizide iddialı bir karaktere hayat verecek olan Hatice Şendil, İsmail Demirci ile partner oldu. Bu partnerlik ise, ikili arasındaki yaş farkını gündeme getirdi. Peki, Hatice Şendil kaç yaşında? Hatice Şendil kimdir, aslen nereli, evli mi? Hatice Şendil hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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16 Nis 2022 - 08:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.