Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… İyilik Dizisi…

Yeni bir dizi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hatice Şendil, yeniden televizyon izleyicisinin yakın markajına girdi. Yeni dizide iddialı bir karaktere hayat verecek olan Hatice Şendil, İsmail Demirci ile partner oldu. Bu partnerlik ise, ikili arasındaki yaş farkını gündeme getirdi. Peki, Hatice Şendil kaç yaşında? Hatice Şendil kimdir, aslen nereli, evli mi? Hatice Şendil hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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