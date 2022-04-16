- 16 Nis 2022 - 08:49 G: 16 Nis 2022 - 08:54

Kota Neden Kot Denir? Kot Pantolon Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? İşte Muhteşem Kot'un Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Şimdilerde herkesin dolabında mutlaka bulunan ve hem spor hem de şık kombinlerin vazgeçilmezi olan kotun çok eskiye dayanan bir bulunuş hikayesi bulunuyor. Keşfedilişinden Türkiye’ye gelişine kadar her bir detayı ile öğrenenleri şoke eden kotların hikayesi, kelime anlamıyla da herkesi şaşırtmayı başarıyor. Sizde Kot pantolon ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Şimdilerde herkesin dolabında mutlaka bulunan ve hem spor hem de şık kombinlerin vazgeçilmezi olan kotun çok eskiye dayanan bir bulunuş hikayesi bulunuyor. Keşfedilişinden Türkiye’ye gelişine kadar her bir detayı ile öğrenenleri şoke eden kotların hikayesi, kelime anlamıyla da herkesi şaşırtmayı başarıyor. Peki, kota neden kot denir? Kot pantolon Türkiye’ye ne zaman geldi? İşte Türkiye’nin ilk kot üreticisi Muhteşem Kot’un hikayesi…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Nis 2022 - 08:49 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tüp Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi!12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları mask
Tüp Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi!12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Hangisidir? İşte İlk Ve Son Aşkıyla Aile Olan O Burç… mask
İlk Aşkıyla Evlenen Burçlar Hangisidir? İşte İlk Ve Son Aşkıyla Aile Olan O Burç…
Anne Olmayı Beceremeyen Burçlar Hangisidir? İşte Çocuklara Uzak O Burçlar… mask
Anne Olmayı Beceremeyen Burçlar Hangisidir? İşte Çocuklara Uzak O Burçlar…
Tavuk Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları… mask
Tavuk Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…
Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar? mask
Ucuz Kıyma, Ucuz Kuşbaşı Et Ve Tavuk Nereden Alınır? Et, Kıyma, Tavuk Kaç Liraya Satılıyor Kilosu Ne Kadar?
Damacana Su Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Damacana Su Fiyatları Değişti Mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Damacana Su Fiyatları Ne Oldu? mask
Damacana Su Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi! Damacana Su Fiyatları Değişti Mi? Javsu, Pınar Su, Abant Su, Erikli Su, Hayat Su, Elmacık Su, Saka Su Yeni Zamlı Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Damacana Su Fiyatları Ne Oldu?
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Okkalı İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
A101 Market Kırmızı Et ve Balıkta Okkalı İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…
A101 Market Okkalı İndirime Gitti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!” mask
A101 Market Okkalı İndirime Gitti! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Yumurta, Kırmızı Ete Kadar Her Şeyi Yarı Fiyatına Düşürdü! “Koşun, Alın!”
Migros Market Yağ Fiyatlarına Okkalı İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor! mask
Migros Market Yağ Fiyatlarına Okkalı İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 29 TL, 37 TL ve 32 Liraya Düştü! Tam Tamına %20 İndirim… Koşan Alıyor!
SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor? mask
SGK, Bağkur ve Memur Emeklilerine Zam Müjdesi! İkramiyeyi Alacaklar Listesi Güncellendi! Bayram Ödemelerinde Büyük Değişiklik Yaşandı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kota Neden Kot Denir? Kot Pantolon Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? İşte Muhteşem Kot'un Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! mask
Kota Neden Kot Denir? Kot Pantolon Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? İşte Muhteşem Kot'un Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… İyilik Dizisi… mask
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… İyilik Dizisi…
Ankara 16-17 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
Ankara 16-17 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Ankara 16 Nisan 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 16 Nisan 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Tüp Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi!12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları mask
Tüp Fiyatlarına Okkalı Zam Geldi!12 ve 2 Kg Küçük Tüp, Büyük Tüp ve Mutfak Tüpü Fiyatları 2022 Ne Kadar? İşte 2022 Güncel Aygaz, Milangaz Ve İpragaz Tüp Fiyatları
Bir Ömür Boyu Seven Burçlar Hangisidir? İşte Sevgisinde Asla Vazgeçmeyen O Burçlar... mask
Bir Ömür Boyu Seven Burçlar Hangisidir? İşte Sevgisinde Asla Vazgeçmeyen O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status