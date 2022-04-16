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16 Nis 2022 - 08:49

Kota Neden Kot Denir? Kot Pantolon Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? İşte Muhteşem Kot'un Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Şimdilerde herkesin dolabında mutlaka bulunan ve hem spor hem de şık kombinlerin vazgeçilmezi olan kotun çok eskiye dayanan bir bulunuş hikayesi bulunuyor. Keşfedilişinden Türkiye’ye gelişine kadar her bir detayı ile öğrenenleri şoke eden kotların hikayesi, kelime anlamıyla da herkesi şaşırtmayı başarıyor. Sizde Kot pantolon ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...