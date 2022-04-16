Kota Neden Kot Denir? Kot Pantolon Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? İşte Muhteşem Kot'un Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Şimdilerde herkesin dolabında mutlaka bulunan ve hem spor hem de şık kombinlerin vazgeçilmezi olan kotun çok eskiye dayanan bir bulunuş hikayesi bulunuyor. Keşfedilişinden Türkiye’ye gelişine kadar her bir detayı ile öğrenenleri şoke eden kotların hikayesi, kelime anlamıyla da herkesi şaşırtmayı başarıyor. Sizde Kot pantolon ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Şimdilerde herkesin dolabında mutlaka bulunan ve hem spor hem de şık kombinlerin vazgeçilmezi olan kotun çok eskiye dayanan bir bulunuş hikayesi bulunuyor. Keşfedilişinden Türkiye’ye gelişine kadar her bir detayı ile öğrenenleri şoke eden kotların hikayesi, kelime anlamıyla da herkesi şaşırtmayı başarıyor. Peki, kota neden kot denir? Kot pantolon Türkiye’ye ne zaman geldi? İşte Türkiye’nin ilk kot üreticisi Muhteşem Kot’un hikayesi…
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16 Nis 2022 - 08:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.