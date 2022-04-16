İlişkisi içerisinde gösterdiğimiz kimliklerimiz, burçlarımızın karakterimize olan etkisi ile örtüşüyor. Bu listede yer alan burçlar ise, çoğu zaman ortaya saplantılı ve takıntılı aşıklar çıkarıyor. Elbette bu aşıkların en güzel yanı bitmek bilmeyen tutkuları oluyor! Peki, en takıntılı ve tutkulu burçlar hangisidir? İşte aşkta saplantılı o burçlar…