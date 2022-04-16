- 16 Nis 2022 - 09:23 G: 16 Nis 2022 - 09:24

Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Kameralara Anbean Yansıdı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı sevenlerine kahreden haber verildi! Diskalifiye edildiği gündeme gelirken; kavga görüntüleri de kameralara anbean yansıdı! Acun Ilıcalı’nın yaşanan olaya daha fazla dayanamadığı ve eline valizinin sıkıştırıldığı şok etti! İşte milyonlara “Güle güle” dedirten o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Dokunulmazlık oyunun ekranlara geldiği anlarda ise büyük bir skandal resmen koptu! Nisa Bölükbaşı o isim için açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 09:23 Ankara- Yaşam

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