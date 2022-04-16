Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Kameralara Anbean Yansıdı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı sevenlerine kahreden haber verildi! Diskalifiye edildiği gündeme gelirken; kavga görüntüleri de kameralara anbean yansıdı! Acun Ilıcalı’nın yaşanan olaya daha fazla dayanamadığı ve eline valizinin sıkıştırıldığı şok etti! İşte milyonlara “Güle güle” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Dokunulmazlık oyunun ekranlara geldiği anlarda ise büyük bir skandal resmen koptu! Nisa Bölükbaşı o isim için açtı ağzını yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.