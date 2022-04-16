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16 Nis 2022 - 09:23

Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Kameralara Anbean Yansıdı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa Bölükbaşı sevenlerine kahreden haber verildi! Diskalifiye edildiği gündeme gelirken; kavga görüntüleri de kameralara anbean yansıdı! Acun Ilıcalı’nın yaşanan olaya daha fazla dayanamadığı ve eline valizinin sıkıştırıldığı şok etti! İşte milyonlara “Güle güle” dedirten o olay…