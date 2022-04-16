- 16 Nis 2022 - 09:40

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kameraya Öyle Bir Eğildi Ki, Yürekler Hopladı! “Baban Kalpten Gidecek!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyayı alev alev yaktı! Nisan ayında yazı getiren Yasmin Erbil, kameralara eğilerek bikinisiyle öyle bir poz verdi ki, yürekler hopladı. İncecik belinin yanı sıra göğüs ve bacak dekoltesiyle de nefesleri kesen Yasmin Erbil’e hayranları ise “Baban kalpten gidecek?” yorumlarında bulundular! İşte Mehmer Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil’den gelen ateşli pozlar…

FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, televizyon sektöründe bir kez daha adını duyurmuştu. İyi bir oyuncu olmak için çalışmalara katıldığı ve eğitimler aldığı bilinen Yasmin Erbil’in şimdilerde bir projesinin olmadığı biliniyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlarla nefesleri kesen Yasmin Erbil, bikinisiyle alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 09:40 Ankara- Yaşam

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