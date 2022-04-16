Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kameraya Öyle Bir Eğildi Ki, Yürekler Hopladı! “Baban Kalpten Gidecek!”

FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, televizyon sektöründe bir kez daha adını duyurmuştu. İyi bir oyuncu olmak için çalışmalara katıldığı ve eğitimler aldığı bilinen Yasmin Erbil’in şimdilerde bir projesinin olmadığı biliniyor. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlarla nefesleri kesen Yasmin Erbil, bikinisiyle alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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