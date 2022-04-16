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16 Nis 2022 - 09:58

Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar için beklenen karar sonunda çıktı! Ali komiserin yeniden diziye giriş yapacağı gündeme gelince Caner ve Pınar aşkının başlamadan biteceği konuşulmaya başlandı! Caner’e hayatının dayağını atacağı konuşulan Ali Komiserin dönüşü hem Pınar’ı hem de milyonları zırıl zırıl ağlatacak! Caner’in evli olacağının ortaya çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…