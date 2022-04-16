Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar için beklenen karar sonunda çıktı! Ali komiserin yeniden diziye giriş yapacağı gündeme gelince Caner ve Pınar aşkının başlamadan biteceği konuşulmaya başlandı! Caner’e hayatının dayağını atacağı konuşulan Ali Komiserin dönüşü hem Pınar’ı hem de milyonları zırıl zırıl ağlatacak! Caner’in evli olacağının ortaya çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Akar, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, ilk bölümüyle milyonları etkisi altına almış ve tam tamına 16 yıllık bir çalışma örneği ortaya çıkmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden olan Ali Komisere hayat veren Alp Akar’ın yeniden diziye katılacağı gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.