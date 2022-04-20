- 20 Nis 2022 - 02:43

Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar için beklenen karar sonunda çıktı! Ali komiserin yeniden diziye giriş yapacağı gündeme gelince Caner ve Pınar aşkının başlamadan biteceği konuşulmaya başlandı! Caner’e hayatının dayağını atacağı konuşulan Ali Komiserin dönüşü hem Pınar’ı hem de milyonları zırıl zırıl ağlatacak! Caner’in evli olacağının ortaya çıkması ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, Oya Akar, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, ilk bölümüyle milyonları etkisi altına almış ve tam tamına 16 yıllık bir çalışma örneği ortaya çıkmıştı. Dizinin unutulmaz karakterlerinden olan Ali Komisere hayat veren Alp Akar’ın yeniden diziye katılacağı gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Nis 2022 - 02:43 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Geliyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Geliyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Programına Seyirci Olarak Nasıl Katılabilirim? Nihat Hatipoğlu Zoom Nasıl Soru Sorulur? Canlı Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Numarası 2022 mask
Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Programına Seyirci Olarak Nasıl Katılabilirim? Nihat Hatipoğlu Zoom Nasıl Soru Sorulur? Canlı Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Numarası 2022
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Kerem Alışık Gümbür Gümbür Geri Geliyor! Demir Yaman’dan Sonra Oda İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Kerem Alışık Gümbür Gümbür Geri Geliyor! Demir Yaman’dan Sonra Oda İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı!
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Yalancı Meryem Seyirciyi Çıldırttı! Defne Şimdi Çılgına Dönecek! Çocuğu Geri Bırakacak, Pişmanlıkları Boyunu Aştı! mask
Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinde Yalancı Meryem Seyirciyi Çıldırttı! Defne Şimdi Çılgına Dönecek! Çocuğu Geri Bırakacak, Pişmanlıkları Boyunu Aştı!
Camdaki Kız Dizisinde Hayri'nin Vedası Yürekleri Yakacak! Feride Elleriyle Sonunu Yazacak...Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri'nin Vedası Yürekleri Yakacak! Feride Elleriyle Sonunu Yazacak...Nalan Şimdi Hapı Yuttu! Tam Aşık Olmaya Başlarken…
Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Acı Veren Vedası İfşa Oldu! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!” mask
Mahkum Dizisinin Savcı Fırat'ı Acı Veren Vedası İfşa Oldu! Cemre'de Arkasından Gidiyor! O Sahne Seyircinin Nabzını Durduracak, Her Şey Yerle Bir Olacak! “Güle Güle Savcı Fırat!”
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Şok Haber... Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü… mask
Gönül Dağı Dizisine Nankör Meryem Yeniden Geliyor! Şok Haber... Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü…
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay… mask
Mahkum Dizisinde Cemre’yi Öldüren İsim İfşa Oldu! Seyirci Finalle Şok Yaşayacak! Ortaya Çıkan Gerçek Tüyler Ürpertecek! O Detay…
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Ölümü Yürekleri Yaktı! Sadece 2 Bölüm Sonra… “Kurtulduk!” Sıtkı Sıyırmıştı; Son Darbesi… mask
Camdaki Kız Dizisinde Feride’nin Ölümü Yürekleri Yaktı! Sadece 2 Bölüm Sonra… “Kurtulduk!” Sıtkı Sıyırmıştı; Son Darbesi…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Dizinin Demirbaşı Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki…. mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Dizinin Demirbaşı Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki….
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık” mask
Survivor Ekstra'da Büyük Aşk Patladı! Duyanlar Şokta... O Sunucu Apar Topar Boşanmıştı; Milyonlar Şaştı Kaldı! Meğer O İsimler Doludizgin… “Yok Artık”
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Geliyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Geliyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Kenan Işık'ın Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık ne zamandır uyuyor? mask
Kenan Işık'ın Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık ne zamandır uyuyor?
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Evlilik Açıklaması! Duyanlar Şok İçinde Kaldı... Meğer Tam 1 Yıl Önce! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok! mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Evlilik Açıklaması! Duyanlar Şok İçinde Kaldı... Meğer Tam 1 Yıl Önce! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!
Alişan'ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Olay! Sözleri Olay Yarattı! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Alişan'ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Olay! Sözleri Olay Yarattı! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
50'lik Defne Samyeli 18'lik Gençlere Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!” mask
50'lik Defne Samyeli 18'lik Gençlere Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Burcu Özberk’in Sevgilisi Murat Kazancıoğlu Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Burcu Özberk ile Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Kerem Alışık Gümbür Gümbür Geri Geliyor! Demir Yaman’dan Sonra Oda İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Fekeli Kerem Alışık Gümbür Gümbür Geri Geliyor! Demir Yaman’dan Sonra Oda İmzaları Attı! Senarist Bombayı Patlattı!
Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Ekin Koç’u Görenler inanamadı! Meğer Aynı Dizide Oynuyorlar… mask
Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın Biricik Sevgilisi Bakın Kim Çıktı? Ekin Koç’u Görenler inanamadı! Meğer Aynı Dizide Oynuyorlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Geri Dönüyor! Yok Artık... Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Geliyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisinde Zafer Yeniden Geri Geliyor! “Olmaz” Denilen Oldu; Ortalık Karıştı! Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Kenan Işık'ın Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık ne zamandır uyuyor? mask
Kenan Işık'ın Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık ne zamandır uyuyor?
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Evlilik Açıklaması! Duyanlar Şok İçinde Kaldı... Meğer Tam 1 Yıl Önce! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok! mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Evlilik Açıklaması! Duyanlar Şok İçinde Kaldı... Meğer Tam 1 Yıl Önce! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!
Tavuk Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları… mask
Tavuk Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! Bayram Öncesi Beyaz Et Fiyatları Değişti Mi? Bim, A101 Ve ŞOK Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Tavuk Göğsü, Piliç Pirzola, Tavuk Bütün Poşetli, Tavuk Kanat Kg Fiyatları…
Alişan'ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Olay! Sözleri Olay Yarattı! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Alişan'ın Eşi Buse Varol’dan Şok Eden Olay! Sözleri Olay Yarattı! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status