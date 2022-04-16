Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yarışmada Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından olan Survivor’da isimlerini duyuran Mert Öcal ve Nisa Bölükbaşı adeta birbirine girdi. 2020 döneminden arkadaş olarak ayrılan Mert Öcal ve Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star döneminde kanlı bıçaklı olmuşlardı. Mert Öcal cephesinden gelen Nisa Bölükbaşı açıklaması ağızların açık kalmasına neden oldu! Sude Burcu detayı ise gözlerden kaçmadı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Sude Burcu ve Mert Öcal’ın ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Sorun ilişkilerin çıkması değil, Mert Öcal’ın hayatında Nisa Bölükbaşı’nın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu varken Sude Burcu’nun olmasıydı! Tepkileri üst üste alan Mert Öcal’ın birde Makbule Şakalakoğlu’na “Seninle evleneceğim, çocuklarımız olacak” sözlerini söylediğini Nisa Bölükbaşı dile getirince tüm ipler ortadan kopmuştu. Şimdi ise Mert Öcal cephesinden şok bir açıklama geldi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.