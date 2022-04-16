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16 Nis 2022 - 10:26

Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yarışmada Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından olan Survivor’da isimlerini duyuran Mert Öcal ve Nisa Bölükbaşı adeta birbirine girdi. 2020 döneminden arkadaş olarak ayrılan Mert Öcal ve Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star döneminde kanlı bıçaklı olmuşlardı. Mert Öcal cephesinden gelen Nisa Bölükbaşı açıklaması ağızların açık kalmasına neden oldu! Sude Burcu detayı ise gözlerden kaçmadı! Peki, neler oluyor?