Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündemi yaktı yıktı! Yapmış olduğu paylaşımla kaynanasına gönderme yaptığını düşündüren Buse Varol, yeri göğü inletti. İddialara göre kısa bir süre önce Alişan’ın annesi Suzan Tektaş, Buse Varol için “Asla affetmem” sözlerini dile getirmişti. Şimdiyse Buse Varol’dan gelen şok paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan, minik kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlamışlardı. Buse Varol, bu olaydan sonra boşanma iddialarına karşı olarak; “Beni çağırmadılar, böyle bir şeyden haberim yoktu. Ben öyle bir insan değilim” sözlerini dile getirmişti. Araya giren isimler sayesinde ikilinin yeniden ilişkilerine bir şans verdikleri gündeme bomba gibi düşmüştü ama Suzan Tektaş iddiası ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.