Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan, minik kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlamışlardı. Buse Varol, bu olaydan sonra boşanma iddialarına karşı olarak; “Beni çağırmadılar, böyle bir şeyden haberim yoktu. Ben öyle bir insan değilim” sözlerini dile getirmişti. Araya giren isimler sayesinde ikilinin yeniden ilişkilerine bir şans verdikleri gündeme bomba gibi düşmüştü ama Suzan Tektaş iddiası ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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