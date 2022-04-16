- 16 Nis 2022 - 10:48 G: 16 Nis 2022 - 10:50

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündemi yaktı yıktı! Yapmış olduğu paylaşımla kaynanasına gönderme yaptığını düşündüren Buse Varol, yeri göğü inletti. İddialara göre kısa bir süre önce Alişan’ın annesi Suzan Tektaş, Buse Varol için “Asla affetmem” sözlerini dile getirmişti. Şimdiyse Buse Varol’dan gelen şok paylaşım ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan, minik kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlamışlardı. Buse Varol, bu olaydan sonra boşanma iddialarına karşı olarak; “Beni çağırmadılar, böyle bir şeyden haberim yoktu. Ben öyle bir insan değilim” sözlerini dile getirmişti. Araya giren isimler sayesinde ikilinin yeniden ilişkilerine bir şans verdikleri gündeme bomba gibi düşmüştü ama Suzan Tektaş iddiası ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

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16 Nis 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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