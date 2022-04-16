Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da acıtan bir vedanın yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekilmek zorunda kaldığı ağızların açık kalmasına neden oldu! Başına gelen belayla birlikte hayatı ellerinden alınan Adem Kılıççı, kendisinin çekilmeye hazır olduğunu duyurmasıyla birlikte “Hoşça kal” yorumlarını almaya başladı! Peki, Adem Kılıççı yarışmadan çekiliyor mu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için kıyasıya mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımında kazanan tarafsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Evrim Keklik’i potaya göndermişti. Oyun sırasında Adem’in yaşamış olduğu sakatlıksa dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.