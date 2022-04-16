- 16 Nis 2022 - 11:12 G: 16 Nis 2022 - 11:16

Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da acıtan bir vedanın yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekilmek zorunda kaldığı ağızların açık kalmasına neden oldu! Başına gelen belayla birlikte hayatı ellerinden alınan Adem Kılıççı, kendisinin çekilmeye hazır olduğunu duyurmasıyla birlikte “Hoşça kal” yorumlarını almaya başladı! Peki, Adem Kılıççı yarışmadan çekiliyor mu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık için kıyasıya mücadele eden Ünlüler ve Gönüllüler takımında kazanan tarafsa Ünlüler olmuştu. Gönüllüler takımı ise Evrim Keklik’i potaya göndermişti. Oyun sırasında Adem’in yaşamış olduğu sakatlıksa dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

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