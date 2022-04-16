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16 Nis 2022 - 11:12

Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da acıtan bir vedanın yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Adem Kılıççı’nın yarışmadan çekilmek zorunda kaldığı ağızların açık kalmasına neden oldu! Başına gelen belayla birlikte hayatı ellerinden alınan Adem Kılıççı, kendisinin çekilmeye hazır olduğunu duyurmasıyla birlikte “Hoşça kal” yorumlarını almaya başladı! Peki, Adem Kılıççı yarışmadan çekiliyor mu?