26 Nis 2022 - 17:30
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş Hakkında ki Gerçekler Yürekleri Burktu! Evlatlık Olayı Gözyaşlarına Sebep Oldu! Meğer Yıllar Önce…
Kanal D ekranlarında yer alan Üç Kız Kardeş dizisindeki Dönüş ve Serdar’ın hikayesi ortaya çıktı! Evlatlık çocuk krizi sonunda çözüldü! Meğer yıllar önce…
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisindeki Dönüş ve Serdar karakterlerinin sonu gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.