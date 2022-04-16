- 16 Nis 2022 - 11:39 G: 16 Nis 2022 - 11:47

Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce…

Kanal D ekranlarında yer alan Üç Kız Kardeş dizisindeki Dönüş ve Serdar’ın hikayesi ortaya çıktı! Evlatlık çocuk krizi sonunda çözüldü! Meğer yıllar önce…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisindeki Dönüş ve Serdar karakterlerinin sonu gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Nis 2022 - 11:39 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Survivor 80. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 16 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 80. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 16 Nisan 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 43. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Teşkilat Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Yargı Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 17 Nisan 2022 Yargı Dizisi Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 16 Nisan 2022 Gönül Dağı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 48. Bölüm Full İzle? 16 Nisan 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şok Ayrılık! Dizinin Demirbaşı Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki…. mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Şok Ayrılık! Dizinin Demirbaşı Züleyha İçin Son Karar Verildi! Senarist Öyle Bir Şey Yaptı Ki….
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Hangi Hastanede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor! mask
Kasaba Doktoru Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Kasaba Doktoru Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Hangi Hastanede Çekiliyor? Kasaba Doktoru Hikayesi Hangi Kasabada Geçiyor!
Aziz Dizisinde Sürpriz Gelişme! Seyirci Havalara Uçtu! Çekimler Durmuştu... Murat Yıldırım'ın Sürpriz Doğum Günü Her Şeyi İfşa Etti! mask
Aziz Dizisinde Sürpriz Gelişme! Seyirci Havalara Uçtu! Çekimler Durmuştu... Murat Yıldırım'ın Sürpriz Doğum Günü Her Şeyi İfşa Etti!
Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Final Yapıyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak… mask
Yemin Dizisi İptal! Tamamen Kaldırılıyor, Final Yapıyor! 5. Sezon Yok, Milyonların Yürekleri Dağlandı! Artık Yayınlanmayacak…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yarışmada Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!” mask
Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yarışmada Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kameraya Öyle Bir Eğildi Ki, Yürekler Hopladı! “Baban Kalpten Gidecek!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kameraya Öyle Bir Eğildi Ki, Yürekler Hopladı! “Baban Kalpten Gidecek!”
Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Kameralara Anbean Yansıdı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Kameralara Anbean Yansıdı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!”
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… İyilik Dizisi… mask
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… İyilik Dizisi…
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Evlilik Açıklaması! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok! mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Şok Eden Evlilik Açıklaması! Meğer Tam 1 Yıl Önce… Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok!
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Makyajla Jennifer Lopez'e Benzerliği Ağızları Açık Bıraktı! “Kız Sana Ne Oldu Demo!” mask
Demet Akalın Instagram’ı Salladı! Makyajla Jennifer Lopez'e Benzerliği Ağızları Açık Bıraktı! “Kız Sana Ne Oldu Demo!”
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya… mask
Hazal Kaya Yeniden Hamile? İkinci Çocuk Açıklaması Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! Meğer Hazal Kaya…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarına Neden Oldu! Meğer Yıllar Önce… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarına Neden Oldu! Meğer Yıllar Önce…
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yarışmada Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!” mask
Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yarışmada Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kameraya Öyle Bir Eğildi Ki, Yürekler Hopladı! “Baban Kalpten Gidecek!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kameraya Öyle Bir Eğildi Ki, Yürekler Hopladı! “Baban Kalpten Gidecek!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status