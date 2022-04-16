Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisindeki Dönüş ve Serdar karakterlerinin sonu gözyaşlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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