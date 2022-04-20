50'lik Defne Samyeli 18'lik Gençlere Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, nefesleri bir kez daha kesti. 49 yaşındaki başarılı oyuncu Defne Samyeli, “50’ime ramak kaldı” demedi ve adeta pozlarıyla milyonları mest etti. Mayosunu üzerine giyerek tatil sezonunu çoktan açtığını duyuran Defne Samyeli, 18 yaşındaki genç kızları adeta çatır çatır çatlattı! Fiziğiyle görenleri eriten Defne Samyeli’ne “Maşallah” yorumları geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Defne Samyeli, sahnelerden hayranlarıyla buluşuyor. Gerek sahne kıyafetleriyle, gerek sahne pozlarıyla cesaretini konuşturan Defne Samyeli’nin gündemi sallayan pozları bir bakana bir daha baktırıyor. Dekolteli kıyafetleriyle sosyal medyayı sallayan Defne Samyeli, mayosuyla öyle bir poz verdi ki, ortalık alev alev yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.