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20 Nis 2022 - 02:38

50'lik Defne Samyeli 18'lik Gençlere Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, nefesleri bir kez daha kesti. 49 yaşındaki başarılı oyuncu Defne Samyeli, “50’ime ramak kaldı” demedi ve adeta pozlarıyla milyonları mest etti. Mayosunu üzerine giyerek tatil sezonunu çoktan açtığını duyuran Defne Samyeli, 18 yaşındaki genç kızları adeta çatır çatır çatlattı! Fiziğiyle görenleri eriten Defne Samyeli’ne “Maşallah” yorumları geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…