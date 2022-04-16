- 16 Nis 2022 - 22:31

50'lik Defne Samyeli18'lik Kadınlara Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, nefesleri bir kez daha kesti. 49 yaşındaki başarılı oyuncu Defne Samyeli, “50’ime ramak kaldı” demedi ve adeta pozlarıyla milyonları mest etti. Mayosunu üzerine giyerek tatil sezonunu çoktan açtığını duyuran Defne Samyeli, 18 yaşındaki genç kızları adeta çatır çatır çatlattı! Fiziğiyle görenleri eriten Defne Samyeli’ne “Maşallah” yorumları geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Defne Samyeli, sahnelerden hayranlarıyla buluşuyor. Gerek sahne kıyafetleriyle, gerek sahne pozlarıyla cesaretini konuşturan Defne Samyeli’nin gündemi sallayan pozları bir bakana bir daha baktırıyor. Dekolteli kıyafetleriyle sosyal medyayı sallayan Defne Samyeli, mayosuyla öyle bir poz verdi ki, ortalık alev alev yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Nis 2022 - 22:31 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi…
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor?
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Dürüldü! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Survivor All Star’da Takımlar Değişti! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar… mask
Survivor All Star’da Takımlar Değişti! Acun Medya Basına Sızdırdı! Paramparça Aşklar, Yıkılan Dünyalar, Biten Dostluklar…
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı! Bu Olayı Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız’a Acı Haber Verildi! Tüyler Diken Diken… Sonu Yazıldı! Bu Olayı Müge Anlı Bile Çözemez! “Yok Artık!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş Hakkında ki Gerçekler Şok Etti! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş Hakkında ki Gerçekler Şok Etti! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce…
Survivor Adem'in Yarışma Hayatı Bitti! Yarışmadan Çekiliyor... Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!” mask
Survivor Adem'in Yarışma Hayatı Bitti! Yarışmadan Çekiliyor... Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!”
Survivor Yasin'e Büyük Komple Kuruldu! Başına Gelen Bela Şok Etti! Günde 2000 – 3000 Kişi… Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! mask
Survivor Yasin'e Büyük Komple Kuruldu! Başına Gelen Bela Şok Etti! Günde 2000 – 3000 Kişi… Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı!
Sadakatsiz Dizisinde Derin'in Sonu Yürekleri Acıttı Final Senaryosu Şok Etti! En Güvendiği İsimdi, Büyük İhanet İfşa Oldu! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin'in Sonu Yürekleri Acıttı Final Senaryosu Şok Etti! En Güvendiği İsimdi, Büyük İhanet İfşa Oldu! Öyle Bir Şekilde Ölecek Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
50'lik Defne Samyeli18'lik Kadınlara Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!” mask
50'lik Defne Samyeli18'lik Kadınlara Taş Çıkarttı! Mayosuyla Herkesi Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”
Kota Neden Kot Denir? Kot Pantolon Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? İşte Muhteşem Kot'un Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! mask
Kota Neden Kot Denir? Kot Pantolon Türkiye’ye Ne Zaman Geldi? İşte Muhteşem Kot'un Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Ankara 16 Nisan 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara 16 Nisan 2022 Cumartesi Hava Durumu Meteoroloji Saatlik? Bugün Sıcaklar Arttı Mı, Güneşli Mi? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Durmak Nedir Bilmiyor! Bu Kez de İç Çamaşırlarıyla Poz Verdi… “Esmer Bomba!” 2 Çocuk Annesi…
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinin Eren Komiseri Diziden Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Akılları Başlardan Aldı; İbo Show’a Rakip Oldu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status