- 16 Nis 2022 - 12:28 G: 16 Nis 2022 - 12:39

Defne Samyeli “50’ime Ramak Kaldı” Demedi! Mayosuyla 18 Yaşındaki Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, nefesleri bir kez daha kesti. 49 yaşındaki başarılı oyuncu Defne Samyeli, “50’ime ramak kaldı” demedi ve adeta pozlarıyla milyonları mest etti. Mayosunu üzerine giyerek tatil sezonunu çoktan açtığını duyuran Defne Samyeli, 18 yaşındaki genç kızları adeta çatır çatır çatlattı! Fiziğiyle görenleri eriten Defne Samyeli’ne “Maşallah” yorumları geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Defne Samyeli, sahnelerden hayranlarıyla buluşuyor. Gerek sahne kıyafetleriyle, gerek sahne pozlarıyla cesaretini konuşturan Defne Samyeli’nin gündemi sallayan pozları bir bakana bir daha baktırıyor. Dekolteli kıyafetleriyle sosyal medyayı sallayan Defne Samyeli, mayosuyla öyle bir poz verdi ki, ortalık alev alev yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Nis 2022 - 12:28 Ankara- Yaşam

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