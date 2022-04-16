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16 Nis 2022 - 12:57

Survivor Yasin’in Başına Gelen Bela Şok Etti! Günde 2000 – 3000 Kişi… Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Tek Gecede…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce ayrılan Yasin Obuz, başına gelen belayla sosyal medyayı salladı. Bir gecede 2000 – 3000 kişilik olduğunu dile getiren Yasin Obuz; Twitter’ı ve Instagram’ı ayağa kaldırdı! Peki, Yasin Obuz’un başına ne geldi?