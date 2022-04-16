Survivor Yasin’in Başına Gelen Bela Şok Etti! Günde 2000 – 3000 Kişi… Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Tek Gecede…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan kısa bir süre önce ayrılan Yasin Obuz, başına gelen belayla sosyal medyayı salladı. Bir gecede 2000 – 3000 kişilik olduğunu dile getiren Yasin Obuz; Twitter’ı ve Instagram’ı ayağa kaldırdı! Peki, Yasin Obuz’un başına ne geldi?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde yer alan ve daha sonra 2022 All Star’da boy gösteren Yasin Obuz, renkli kişiliğiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 2020 döneminde kiminle küs, kiminle barışık olduğunu düşünmeden bu senesini çok iyi bir şekilde atlatan Yasin Obuz, başına gelen belayla şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.