EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
ATV ekranlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından yeni bir projeye geçen ünlü oyuncu Ozan Akbaba, TRT1 ekranlarının Kasaba Doktoru isimli dizisi ile anlaştı. Dizide oldukça farklı bir karaktere hayat veren Ozan Akbaba ile ilgili detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından yeni bir projeye geçen ünlü oyuncu Ozan Akbaba, TRT1 ekranlarının Kasaba Doktoru isimli dizisi ile anlaştı. Dizide oldukça farklı bir karaktere hayat veren Ozan Akbaba, yeni karakteri ile bir hayli ses getirirken; hayranlarının yeniden markaja aldığı isimlerden biri haline geldi. Bu markajlama esnasında Ozan Akbaba’nın hayranlarını şaşırtan şey ise, ünlü oyuncunun eşinin kim çıktığı oldu! Peki, EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? Ozan Akbaba’nın eşi Buket Arıkan kaç yaşında, mesleği nedir? İşte, detaylar…
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16 Nis 2022 - 13:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.