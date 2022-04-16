EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?

ATV ekranlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından yeni bir projeye geçen ünlü oyuncu Ozan Akbaba, TRT1 ekranlarının Kasaba Doktoru isimli dizisi ile anlaştı. Dizide oldukça farklı bir karaktere hayat veren Ozan Akbaba, yeni karakteri ile bir hayli ses getirirken; hayranlarının yeniden markaja aldığı isimlerden biri haline geldi. Bu markajlama esnasında Ozan Akbaba’nın hayranlarını şaşırtan şey ise, ünlü oyuncunun eşinin kim çıktığı oldu! Peki, EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? Ozan Akbaba’nın eşi Buket Arıkan kaç yaşında, mesleği nedir? İşte, detaylar…

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