- 16 Nis 2022 - 13:20 G: 16 Nis 2022 - 13:24

EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?

ATV ekranlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından yeni bir projeye geçen ünlü oyuncu Ozan Akbaba, TRT1 ekranlarının Kasaba Doktoru isimli dizisi ile anlaştı. Dizide oldukça farklı bir karaktere hayat veren Ozan Akbaba ile ilgili detaylar haberimizde...

ATV ekranlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından yeni bir projeye geçen ünlü oyuncu Ozan Akbaba, TRT1 ekranlarının Kasaba Doktoru isimli dizisi ile anlaştı. Dizide oldukça farklı bir karaktere hayat veren Ozan Akbaba, yeni karakteri ile bir hayli ses getirirken; hayranlarının yeniden markaja aldığı isimlerden biri haline geldi. Bu markajlama esnasında Ozan Akbaba’nın hayranlarını şaşırtan şey ise, ünlü oyuncunun eşinin kim çıktığı oldu! Peki, EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? Ozan Akbaba’nın eşi Buket Arıkan kaç yaşında, mesleği nedir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Nis 2022 - 13:20 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yasin’in Başına Gelen Bela Şok Etti! Günde 2000 – 3000 Kişi… Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Tek Gecede… mask
Survivor Yasin’in Başına Gelen Bela Şok Etti! Günde 2000 – 3000 Kişi… Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Tek Gecede…
Defne Samyeli “50’ime Ramak Kaldı” Demedi! Mayosuyla 18 Yaşındaki Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!” mask
Defne Samyeli “50’ime Ramak Kaldı” Demedi! Mayosuyla 18 Yaşındaki Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce…
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yarışmada Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!” mask
Survivor Mert Öcal Nisa Bölükbaşı İçin Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Yarışmada Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sude Burcu Detayı Delirtti! “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması… mask
Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’e Hayatının Dayağını Atacak; Pınar Zırıl Zırıl Ağlayacak! Caner’in Evli Olması…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kameraya Öyle Bir Eğildi Ki, Yürekler Hopladı! “Baban Kalpten Gidecek!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! Kameraya Öyle Bir Eğildi Ki, Yürekler Hopladı! “Baban Kalpten Gidecek!”
Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Kameralara Anbean Yansıdı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa Diskalifiye Edildi! Kameralara Anbean Yansıdı; Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Eline Valizi Sıkıştırıldığı Gibi… “Güle Güle!”
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… İyilik Dizisi… mask
Hatice Şendil Bakın Kaç Yaşında? Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri İsmail Demirci İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… İyilik Dizisi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
EDHO'nun İlyas'ı Kasaba Doktoru'nun Hakan'ı Ozan Akbaba'nın Eşi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanmadı! Güzelliğiyle Mest Etti! Buket Arıkan Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
Survivor Yasin’in Başına Gelen Bela Şok Etti! Günde 2000 – 3000 Kişi… Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Tek Gecede… mask
Survivor Yasin’in Başına Gelen Bela Şok Etti! Günde 2000 – 3000 Kişi… Twitter’ı, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Tek Gecede…
Defne Samyeli “50’ime Ramak Kaldı” Demedi! Mayosuyla 18 Yaşındaki Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!” mask
Defne Samyeli “50’ime Ramak Kaldı” Demedi! Mayosuyla 18 Yaşındaki Çatır Çatır Çatlattı! Fiziğini Gören Eriyip Gidiyor! “Maşallah!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Serdar ve Dönüş’ün Sonu Belli Oldu! Evlatlık Çocuk Krizi Gözyaşlarını Sel Gibi Akıttı! Meğer Yıllar Önce…
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekiliyor Mu? Başına Gelen Bela Hayatını Ellerinden Çaldı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki… “Hoşça Kal!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Skandal “Kaynana” Göndermesi! Yer Gök İnliyor, “Asla Affetmem” Demişti… Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status