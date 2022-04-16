Her burcun insanı sıradan ya da rutin bir karaktere sahip olmuyor. Bu listede yer alan burçlar, kendisini dünyanın tam merkezi saydığı için sıradanlığın tam tersine sürekli olarak dikkat çekmeyi başarıyor! Peki, dünyanın merkezi kendini sanan burçlar hangisidir? İşte sevinç ve mutluluğu kendine göre yaşayan şımarık burçlar...

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